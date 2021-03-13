شكرا لقرائتكم خبر عن الانتحارات تتوالى.. العثور على مسؤول ثان ميتاً في كوريا الجنوبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سول – رويترز

قال شرطي في مدينة باجو بكوريا الجنوبية إن مسؤولاً كبيراً ثانياً في شركة كوريا للأراضي والإسكان الحكومية عُثر عليه ميتاً في المدينة الواقعة شمالي العاصمة سيؤول في حادث انتحار على ما يبدو وسط فضيحة متصاعدة بخصوص اتهام موظفين عموميين بالمضاربة على الأراضي.

ونشرت وكالة «يونهاب» للأنباء خبر الوفاة في وقت سابق، السبت، لكنها قالت إن المسؤول لم يكن على ما يبدو هدفاً للتحقيق في الاتهامات المثارة حول مضاربة عشرات الموظفين في شركة الإسكان الحكومية.

وهذه ثاني حالة وفاة لمسؤول في شركة كوريا للأراضي والإسكان منذ أن أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي الحرب على جريمة المضاربة في الأراضي والعقارات.

وعُثر على المسؤول الآخر ميتاً، الجمعة، في حادث انتحار أيضًا على ما يبدو. وذكرت «يونهاب» أن المسؤول ترك رسالة يقول فيها إنه آسف على ارتكاب «أعمال غير مستحبة» عندما كان يتولى رئاسة مكتب الشركة في مقاطعة نورث جيولا.

وقال رئيس وزراء كوريا الجنوبية تشونج سي-كيون، الخميس، إن تحقيقاً أولياً في الفضيحة خلص إلى الاشتباه في محاولة ما لا يقل عن 20 موظفاً في الشركة الاستفادة من معلومات سريعة في شراء أراض غير مستغلة قبل موعد بدء مشاريع تنموية جديدة في هذه المناطق.