شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إصابات «كورونا» وارتفاع حالات الشفاء و10 وفيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» ومخالطيهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 244,459 فحصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة، باستخدام أفضل التقنيات.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، في الدولة، في الكشف عن 2,159 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. كما أعلنت عن وفاة 10 من تداعيات الإصابة بالفيروس.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. مهيبة بالجميع إلى التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالإجراءات، ضماناً للصحة والسلامة.

‌‎كما أعلنت عن شفاء 1,939 مصاباً وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى.