شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة المغامرات بـ «مليحة».. مقصد هواة المرح وسط الطبيعة الجبلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مليحة: ”الخليج 365”

تجتذب منطقة مليحة الواقعة على بعد 20 كيلومتراً تقريباً جنوبي منطقة الذيد و50 كيلومتراً تقريباً شرقي مدينة الشارقة، هواة المغامرات للاستمتاع بتضاريسها الجبلية ومناظرها الخلابة والطرقات الوعرة والرمال الذهبية التي تفتح شهية أصحاب السيارات ذات الدفع الرباعي من أجل الدخول في تحد مع الطبيعة برفقة الأصدقاء والمعارف، وذلك داخل حديقة المغامرات التي تم افتتاحها مؤخراً والتي تتوفر فيها كافة السبل والإمكانات لكي يقضي زائروها يوماً جميلاً.

وتشكل طبيعة «مليحة» نقطة جذب سياحية جديدة للزوار، لما تتمتع به المنطقة من نموذج فريد يجمع بين التاريخ والطبيعة والثقافة وفن الضيافة الراقي لتقديم تجربة ترفيهية جديدة لعشاق المغامرة في أحضان الطبيعة الساحرة.

وتقع حديقة المغامرات على جبل الفاية في صحراء مليحة حيث تقدم العديد من المغامرات والنشاطات المتنوعة، وهي تمتد على مساحات واسعة تصل إلى مليون متر مربع في قلب الصحراء تمهد لهواة التفحيط والقيادة في الطرقات الوعرة الاستمتاع عبر تلك المساحات والمنافسة في السباقات والتحدي، عبر مسارات متعددة تم إنشاؤها ضمن التجهيزات المريحة بالحديقة بجانب الحواجز والعوائق التي تزيد من الحماس من أجل الوصول والفوز قبل الآخرين.

ويتمتع هواة ركوب الدارجات الجبلية داخل حديقة المغامرات بالسير لمسافات طويلة في إطار حديقة تتوفر فيها كافة الإمكانات والمسارات والمنحنيات والمنعطفات، والتمتع بالمناظر خلال تلك الرحلة، والخدمات المصاحبة التي تسهل لزوارها قضاء وقت طويل يتمتعون فيه هم وأسرهم، الذين لديهم المساحات الواسعة للتنزه ولعب الأطفال بالرمال وتعليمهم الصعود إلى الجبال.

وتنبض منطقة مليحة بالحياة في جميع أشكالها الصحراوية والطبيعية والحيوانات المختلفة وهي موطن لنباتات متنوعة مثل زهرة «أكاسيا تورتيليس» أو «أكاسيا الشجرة المظلة» وزهرة الربيع العربية الجميلة أو نبتة «الفشار» مع اسمها العلمي «بسيودوجيلونيا هيمنوستيفانا» والتي تضم زهوراً بيضاء صغيرة بوقية الشكل تعتلي كؤوساً وردية مخملية تنمو وتكبر لتحملها الرياح مع البذور العالقة بها بعد أن تكتمل دورة حياتها لتنمو في مكان جديد في ربوع صحراء الإمارات.

ولهذا تعتبر «مليحة» أحد أهم المواقع التاريخية في الدولة فهي تمنح الفرصة لرؤية متعمقة وتبصر علمي للنظام الاجتماعي للمنطقة وجوانبه المختلفة كالعادات والتقاليد والطقوس ونظم التجارة وممارساتها والزينة والمجوهرات.

وتحتضن «مليحة» كنوزاً أثرية تكشف للزائر طبيعة الحياة اليومية لأهل المنطقة آنذاك ومراحل تطورها كالفخاريات بمختلف أنواعها وأدوات المطبخ والأفران وأدوات الزينة والتجميل والرماح وغيرها الكثير.

(تصوير: كمال قاسم)