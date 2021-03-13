شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: مرحلة عمل جديدة للعشرين عاماً المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خطة دبي الحضرية 2040، مرحلة عمل جديدة للعشرين عاماً المقبلة بخارطة طريق واضحة.

وجاء في تغريدة سموه عبر "تويتر": :أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد خطة دبي الحضرية 2040.. ووجّه أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.. مرحلة عمل جديدة للعشرين عاماً المقبلة بخارطة طريق واضحة لتنمية مستدامة نستكمل بها مشروعاً تنموياً طموحاً وضع سعادة الإنسان في مقدمة أهدافه".

وأوضح ولي عهد دبي: "الخطة تضمن استعدادنا الكامل لتلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع والزوار.. بالتركيز على خمسة مراكز حضرية تدعم القطاعات الاقتصادية.. وتنوّع فرص العمل.. وتوفّر المتطلبات الإسكانية ضمن 6 مستويات للتمدُّن تحدد مستوى البنية التحتية لكافة المرافق والخدمات".

وأضاف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي: "أهداف مهمة للخطة في مقدمتها تعزيز ارتباط المواطن بالأحياء القديمة.. وضمان التوظيف الأمثل للموارد لاسيما الأراضي.. وتوفير الخيارات الأفضل للإسكان.. وزيادة المسطحات الخضراء.. ودعم القطاعات الاقتصادية الجديدة.. مع تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال والتوسع في حلول التنقُّل المستدامة".