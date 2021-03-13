شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكيون يتلقون أولى شيكات خطة بايدن للتحفيز الاقتصادي نهاية الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلنت الإدارة الأمريكية، الجمعة، أن الأمريكيين سيتلقون اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع، أولى الشيكات البالغة قيمتها 1400 دولار للفرد في إطار حزمة التحفيز البالغة 1,9 تريليون دولار التي وقّعها الرئيس جو بايدن، الخميس.

وقالت وزارة الخزانة وإدارة الضرائب في بيانين إن أولى الدفعات سترسل عن طريق التحويل و«سيبدأ بعض المتلقين في استلامها نهاية هذا الأسبوع، والبعض الآخر في الأسبوع المقبل». ولم يتم تحديد العدد الدقيق للمستفيدين، لكن المبلغ الإجمالي قد يصل إلى حوالي 400 مليار دولار.

وسيتلقى ملايين الأمريكيين الذين يقل دخلهم السنوي عن 75 ألف دولار للفرد أو 150 ألف دولار للزوجين، شيكاً بقيمة 1400 دولار لكل شخص بالغ.

ورغم معارضة الجمهوريين الذين اعتبروا أن كلفة حزمة تحفيز الاقتصاد باهظة وغير محددة في أهدافها، تبنى الديمقراطيون الذين يشكلون الأغلبية في مجلس النواب، الأربعاء، الخطة وقيمتها 1,9 تريليون دولار، وهو مبلغ ضخم يعادل الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.

وأشاد جو بايدن «بالانتصار التاريخي للأمريكيين» مبدياً استعداده للدفاع عن هذه الخطة التي وقّعها في المكتب البيضوي. ومن المقرر أن يسافر إلى ولاية بنسلفانيا، الثلاثاء، أول محطة ضمن جولته المرتقبة في أنحاء البلاد.

وبحسب البيت الأبيض يُفترض أن تؤدي خطة التحفيز إلى إيجاد 7 ملايين وظيفة جديدة هذا العام، وجعل الرعاية الصحية ميسورة التكلفة.