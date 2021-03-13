شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء ومياه دبي» تفوز بجائزة «أفضل صفقة للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة «أفضل صفقة للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2020» عن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، من قبل مجلة «بروجكت فاينانس إنترناشيونال» التابعة لوكالة الأنباء العالمية «تومسون رويترز»، وهي مجلة متخصصة في متابعة وتحليل المشاريع والبيانات المالية والصفقات للمشاريع على مستوى العالم.

وتسلم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الجائزة بحضور المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وفريق عمل المشروع.

وقال الطاير: «تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تشكل نبراساً نهتدي به في مسيرة التميز والإنجازات غير المسبوقة التي حققناها، تستمر الهيئة في جهودها لتساهم بشكل فعال في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة. وتشكل المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاوات بنظام المنتج المستقل، إضافة نوعية جديدة في سجل سلسلة مشروعاتنا الناجحة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والتي تستخدم أفضل التقنيات العالمية».

وستنفذ المرحلة الخامسة شركة «شعاع للطاقة-3» التي أسستها الهيئة بالشراكة مع الائتلاف الذي تقوده أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار، وقد حصلنا على أدنى سعر عالمي بقيمة 1.6953 سنت أمريكي للكيلووات ساعة لهذا المشروع الذي سيستخدم أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة. ونتعهد بمواصلة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة؛ مسترشدين برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لنسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في جميع القطاعات.

وأضاف الطاير: «نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة التي تضاف إلى مجموعة الجوائز العالمية المرموقة التي حصلت عليها مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أحد مسارات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. ويعد المجمع أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030».

ستوفر المرحلة الخامسة من المجمع الطاقة النظيفة لأكثر من 270,000 مسكن في دبي، وستسهم في الحد من 1.18 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وسيتم تشغيلها على مراحل بدءاً من الربع الثالث من عام 2021.

يشار إلى أن جوائز مجلة «بروجكت فاينانس إنترناشيونال» تعد من الجوائز المرموقة عالمياً وتمنح بشكل سنوي لتكريم الأفراد والمؤسسات والمشاريع أصحاب أفضل الإنجازات والصفقات المالية على مستوى العالم. ويتم تدقيق الجوائز من قبل الصحفيين العاملين بالمجلة إلى جانب شخصيات مستقلة رفيعة المستوى في الصناعة.