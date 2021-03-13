شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير: بدأنا محادثات لتمديد التعاقد مع بايي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانشستر - رويترز

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، إن ناديه بدأ محادثات لتمديد التعاقد مع مدافعه العاجي إيريك بايي.

وكان بايي (26 عاماً) انضم إلى يونايتد قادماً من فياريال الإسباني مقابل 25 مليون جنيه استرليني (34.8 مليون دولار) في 2016، لكن الإصابات لاحقته ومنعته من اللعب بصورة منتظمة مع التشكيلة.

وعلى رغم هذه الإصابات التي قلصت مشاركة بايي مع النادي إلى 100 مباراة منذ انضمامه فإن سولشاير يحرص على تمديد عقده الحالي مع يونايتد، والذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل. وقال عن ذلك «بدأنا محادثات مع إيريك وممثليه».

وأضاف المدرب النرويجي «إيريك يحافظ على لياقته طوال الوقت وهو أكثر حماساً للاستمرار كما أنني سعيد جداً بمستوى أدائه».

وشارك بايي في ثماني مباريات في الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي، وكانت آخر مشاركة له مع فريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مع كريستال بالاس في الثالث من مارس/آذار الجاري.