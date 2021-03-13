شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 5.4 مليار جنيه لـ 2.2 مليون مواطن من العمالة المتضررة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من إعداد تقريرها بشأن ما ورد بالبيان الذى ألقته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام المجلس عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة ، الذى تضمن صرف 5.4 مليار جنيه لـ 2.2 مليون مواطن من العمالة المتضررة بسبب كورونا .

وتضمن بيان الوزارة عدد من المحاور، وجاء المحور السابع موضحا لدور الوزارة من جهة والدولة للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وأشير فيه إلى الجهود التى بذلتها الوزارة فى هذا المجال والتى تمثلت فى الآتى:

- زيادة الاستثمارات الموجهة لوزارة الصحة بنسبة 100% مقارنة بالسنة المالية 2019/2020

- قيام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء عدد من الدراسات والبحوث المجتمعية التى تهدف دارسة وقياس تأثير الجائحة على مستوى إنفاق الأسرة المصرية

- سعى الوزارة من خلال المجلس القومى للأجور للحفاظ على العمالة والمنشآت من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية بوضع معايير الاستحقاق لصرف المنحة الرئاسية للعمالة المتضررة من الجائحة وقد بلغ عدد المستحقين للمنحة نحو 2.2 مليون مواطن بإجمالى تكلفة بلغت نحو 5.4 مليار جنيه، فضلا عن التواصل مع عدد من الجهات لتأهيل ورفع مستوى العمالة غير المنتظمة وإنشاء قاعدة بيانات لها

- إطلاق بوابة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بهدف إنشاء قاعدة بيانات تتضمن بيانات العائدين من الخارج والمتضررين من أثر الجائحة