شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى يستنكر بيان مجلس حقوق الإنسان: تدخل مرفوض بمعلومات مغلوطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن رفضه القاطع للبيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ، قائلا :" مثل هذه النوعية من البيانات تعد تدخلا فى الشأن الداخلى للبلاد، ويعتمد على تقارير ومعلومات مغلوطة .

وقال نائب رئيس حزب الحرية المصري، فى تصريحات صحفية ، بعض المنظمات الحقوقية الخارجية، تحاول من وقت لآخر، النيل بمصر وبمقدارتها فى محاولة منها لتشوية صورتها الخارجية وإحداث الفوضي والبلبلة، فى الوقت الذى تقوم فيه مصر بدور ريادى فى المنطقة من الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ، مشيرا الى أن تلك المنظمات تغض بصرها عن الدول التى تنتهك بالفعل معايير حقوق الإنسان .

وأضاف أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مصر تحظى بتأييد عالمى لما تنتهجه من تحركات نحو توفير حياة كريمة وبيئة اجتماعية واقتصادية للمواطنين، قائلا "تلك المنظمات تغفل دور مصر فى تحركات القيادة السياسية وما تقوم به من إنجازات مسبوقة فى المجالات المختلفة، من إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية سواء فى مجال الصحة أو تطوير القرى والتى تخدم كافة الأهالى فى المناطق النائية وتوفر لهم حياة كريمة، من صرف صحى أو خدمات صحية وفرص عمل مختلفة".

وأضاف نائب رئيس حزب الحرية المصري، أن المنظمات المشبوهة تعمل وفق أجندة دولية هدفها الإضرار بمصر واعتادت على تصدير الأكاذيب، مستندة على عناصر مجهولة المصدر دون دراسة عملية على أرض الواقع.