بوريطة يبحث مع وزير خارجية النمسا التعاون في مجال الطاقات المتجددة

جدة - عبدالحي حسين - أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مباحثات هاتفية، أمس الجمعة، مع ألكسندر شالينبرغ، وزير الشؤون الأوربية والدولية في النمسا.

وأكد الوزيران، خلال مباحثاتهما، تميز العلاقات الثنائية، معبرين عن رغبتهما المشتركة في بث دينامية جديدة فيها، من خلال إدراج مجالات جديدة للتعاون، من قبيل الطاقات المتجددة.

ونوه الوزيران بتقارب وجهات النظر، وتطابق تشخيصهما حول القضايا الإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في ليبيا، ومنطقة الساحل.

واتفق بوريطة، وشالينبرغ على تنسيق عملهما في عدد من المجالات ذات الأولوية على المستوى متعدد الأطراف، وداخل الهيآت الدولية.

وأشاد الوزير النمساوي بالتدبير النموذجي للمغرب لجائحة كوفيد-19، لا سيما حملة التلقيح، التي تُنفذ تحت قيادة الملك محمد السادس.

وهنأ الوزير النمساوي المغرب على تكريسه، في آخر منشور أوربي حول الجوار، كشريك استراتيجي للاتحاد الأوربي، مضيفا أن المملكة تُجسد قطبا حقيقيا للاستقرار في المنطقة، وفي إفريقيا.