الناخب الوطني “خاليلوزيتش” يستدعي ثلاثي إشبيلية للالتحاق بالمنتخب

جدة - عبدالحي حسين - استدعى مدرب أسود الأطلس البوسني، وحيد خاليلوزيتش، الثلاثي المغربي، الذي ينشط في الدوري الإسباني رفقة إشبيلية، للالتحاق بالمنتخب الوطني، استعدادا لمواجهة موريتانيا، وبوزوندي، برسم الجولتين الخامسة، والسادسة من إقصائيات كأس أمم إفريقيا في الكامرون.

ونشر الفريق الإسباني تغريدة عبر صفحته الرسمية “تويتر”، أعلن فيها أن مدرب الأسود وجه الدعوة إلى كل من الحارس ياسين بونو، واللاعبين يوسف النصيري، ومنير الحدادي، للالتحاق، بالمعسكر الإعدادي للأسود، المبرمج في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري.

وفي السياق ذاته، من المتوقع أن يعلن خاليلوزيتش اللائحة الأولية الكاملة، التي قرر استدعاءها في غضون الأيام القليلة المقبلة.