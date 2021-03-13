طقس السبت.. تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية محلية

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي والشمالية والوسطى، خلال الليل والصباح، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية عموما.

وسيكون الطقس باردا نسبيا بمرتفعات الأطلس مع وجود جريحة أو صقيع، كما ستهب الرياح ضعيفة القوة إلى معتدلة، وستهب من القطاع الشرقي و أحيانا من الشمال بالأقاليم الجنوبية بينما ستهب من القطاع الشمالي أو ستكون متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 05 ودرجتين (02) بالمرتفعات، وما بين درجة واحدة و06 درجات بالمنطقة الشرقية، وما بين 03 و09 درجات بالسايس والجنوب الشرقي للبلاد وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 08 و13 درجة بالواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى و منطقة سوس، وستكون ما بين 12 و18 درجة بجنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و19 درجة بالأطلس، وما بين 14 و 21 درجة بالريف والمنطقة الشرقية، وما بين 20 و27 درجة بكل من شمال و وسط البلاد، وما بين 23 و30 درجة بكل من منطقة سوس وبالشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 26 و34 درجة بغرب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين رأس سبارتيل وطرفاية، فيما سيكون هائجا محليا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية ورأس غير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.