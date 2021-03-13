الارياني يسلم رسالة للخارجية الاثيوبية بشأن جريمة سجن الجوازات بصنعاء

محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021

التقى القائم بأعمال السفارة اليمنية في أديس أبابا السفير يحيى الارياني، امس رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الإثيوبية اسايي ديجني، حيث سلمه رسالة من رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك إلى نظيره الأثيوبي الدكتور آبي أحمد بشأن الجريمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المحتجزين الاثيوبيين في سجن الجوازات بصنعاء.



وقدم الارياني للمسئول الأثيوبي شرحاً كاملاً حول جريمة إحراق عدد من المهاجرين الإثيوبيين في أحد مراكز تجمعهم في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكداً على مسئولية عصابة صنعاء الانقلابية عن جريمة الإحراق بشهادة مواطنين اثيوبيين ناجون من الحريق الذي ارتكبته سلطة صنعاء الانقلابية دون مراعاة للإنسانية والقوانين الدولية.

وأكد السفير أن الحكومة اليمنية أدانت بشده هذه الجريمة ومن يقف ورائها وطالب بلجنة تحقيق دولية في تلك القضية.

وطلب الإرياني ايضآ ضرورة الاستمرار في التنسيق والتعاون مع منظمة الهجرة الدولية لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين الإثيوبيين.

من جانبه ثمن المسئول الأثيوبي وقوف الحكومة والشعب اليمني إلى جانب أثيوبيا في هذه الجريمة وما خلفته من مآسي.. مؤكدا إن أثيوبيا تقف مع الحكومة اليمنية الشرعية وشعبها اليمني حتى يستعيد دولته.