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شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021
كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا،عن آخر مستجدات كورونا
وأفادت اللجنة في تغريدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتسجيل (62) حالة إصابة، منها (23) في حضرموت، و(10) في شبوة، و(10) في تعز، و(8) في عدن، و(7) في المهرة، و(4) في لحج.
وأضافت اللجنة، "سجلت (12) حالة وفاة: (7) في حضرموت، (2) في عدن، (2) في شبوة، (1) في المهرة.
كما تم تسجيل (5) حالات شفاء، (3) في شبوة، (2) في حضرموت".
وأشارت اللجنة إلى أن "إجمالي الحالات المؤكدة (2729) منها (679) وفاة و(1469) تعافي"