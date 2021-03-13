انت الان تتابع خبر انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع خامها الثقيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجل نفط خام البصرة الخفيف اليوم السبت، انخفاضا في سعره فيما ارتفع خامها الثقيل بعد اغلاقهما أمس الجمعة.
وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 69.36 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 0.27%عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 65.88 دولارا للبرميل بأرتفاع بلغ نسبته 1.27%، بحسب وسائل إعلام معنية بالشأن الاقتصادي.
وعلى الرغم من انخفاض نفط البصرة الخفيف الا انه سجل أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 68.31 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 68.42 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 68.47 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري68.37 دولارا، والكويت الكويتي 67.47 دولارا، وجيراسول الانغولي 69.01 دولارا.
وكانت اسعار النفط العالمية قد انخفضت ليغلق خام برنت على 69.18 دولارا، وخام غرب تكساس على 65.57 دولارا.
وعلى الرغم من انخفاض نفط البصرة الخفيف الا انه سجل أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 68.31 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 68.42 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 68.47 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري68.37 دولارا، والكويت الكويتي 67.47 دولارا، وجيراسول الانغولي 69.01 دولارا.
وكانت اسعار النفط العالمية قد انخفضت ليغلق خام برنت على 69.18 دولارا، وخام غرب تكساس على 65.57 دولارا.