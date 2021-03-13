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مدرب أتالانتا يثير الرعب في مدريد

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-13 | 10:12

مدرب أتالانتا يثير الرعب في مدريد

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أعرب مدرب أتالانتا جيان بييرو جاسبريني، اليوم الجمعة، عن ثقته في قدرة فريقه على التغلب على ، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال المرتقبة مساء الثلاثاء، رغم تفوق الملكي بهدف نظيف سجله في لقاء الذهاب.
وبعد الفوز في على سبيزيا بنتيجة 3-1 مساء الجمعة، قال جاسبريني في تصريحات تلفزيونية، إن لاعبيه لن يذهبوا للقيام بنزهة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل النادي الملكي.

وتابع: "من الجيد أن تكون لدينا ثقة، لن نذهب إلى مدريد في نزهة".


وحول مواجهة الإياب، ختم: "مباراة تجعلنا فخورين بخوضها خاصة مع إمكانية التأهل للدور التالي، وهو ما لم نخسره بعد. يمكننا المحاولة وهذا يمنحنا الرضا".
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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