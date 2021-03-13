القوات الشرعية تتقدم في مديرية عبس بمحافظة حجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حرر الجيش الوطني امس الجمعة، مواقع عسكرية، بمحافظة حجة بعد اشتداد المعارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية.



وأحرز الجيش تقدماً كبيراً إثر عملية عسكرية مباغتة، تمكن خلال من تحرير عدداً من القرى في عزلة بني حسن بمديرية عبس، وسط انهيار كامل في صفوف المليشيا.

واستعادت قوات الجيش عدداً من الآليات العسكرية إضافة إلى اعتقال على عدد من عناصر الحوثي، ومقتل وإصابة آخرين.