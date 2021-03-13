شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب سوء الأحوال الجوية.. الكويت توقف حركة الملاحة البحرية في 3 موانئ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية توقف حركة الملاحة البحرية وحركة مناولة البضائع والحاويات في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة بسبب سوء الأحوال الجوية.



وقالت مؤسسة الموانئ في بيان صحفي امس الجمعة إن استئناف العمل سيكون بعد استقرار الأحوال الجوية في البلاد.

وتتعرض الكويت حاليا لموجة غبار كثيف وعواصف ترابية بسبب المنخفض الجوي العميق، مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى ما دون الـ 500 متر.