حمدان بن زايد يطلع على سير العمل في مشاريع «الهلال الأحمر» التنموية بأثيوبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اتصالاً هاتفياً بوفد الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حالياً في أديس أبابا لافتتاح وتفقد عدد من مشاريع الهيئة التنموية في أثيوبيا.



واطمأن خلال الاتصال برئيس الوفد سعيد الخميري على الأوضاع الإنسانية في أثيوبيا بصورة عامة، واطلع سموه على سير العمل في مشاريع الهيئة الجاري تنفيذها لدعم استقرار النازحين في مناطقهم التي هجروها بسبب الأحداث التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة.

ووجه الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، الوفد بتعزيز استجابة الهيئة الإنسانية والتنموية للمتأثرين، وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في تخفيف معاناتهم وتحسين أوضاعهم.

ودون على حسابه الرسمي في «تويتر»: «اطلعت خلال اتصال هاتفي على سير العمل في مشاريع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الساحة الأثيوبية، بدعم من قيادتنا الرشيدة وأهل الخير والمحسنين تواصل الإمارات وقوفها إلى جانب الأشقاء والأصدقاء وتحقيق أهدافها الإنسانية والخيرية»..

وقال: إن هذه المشاريع تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة وامتداداً للجهود الإنسانية والمبادرات التنموية التي تضطلع بها دولة الإمارات على الساحة الدولية، انطلاقاً من التزامها الصادق تجاه ضحايا الكوارث الطبيعية والأزمات.

وأكد أن دولة الإمارات لن تدخر وسعاً في سبيل تلبية احتياجات الساحة الأثيوبية من المشاريع الحيوية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية في النواحي الصحية والتعليمية والسكنية والخدمية الأخرى.

وأضاف: إن مبادرات الهيئة في هذا الصدد تعزز نهجها وإستراتيجيتها في سرعة الاستجابة لتداعيات الكوارث والأزمات الطارئة وتخفيف وطأتها عن كاهل المتأثرين، ومساعدتهم على التعافي من آثارها واستعادة نشاطهم وحيويتهم من جديد.