شكرا لقرائتكم أردوغان وحزبه باباجان: الحكومة جعلت القانون والتعليم في القاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم علي باباجان وزير المالية السابق و رئيس حزب الديمقراطية والتقدم مجموعة توصيات لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لإصلاح الاقتصاد والتعليم، متهماً حكومة أردوغان بإضعاف الاقتصاد والتعليم في عموم البلاد.

وخلال خطاب ألقاه يوم الجمعة في مدينة أماسيا شمالي تركيا، قال باباجان "إذا لم تُحل مشاكل التعليم والقانون بسرعة في تركيا سيقع أصحاب الدخل المتوسط في الفخ، لقد كنت أول من استخدم هذا المصطلح، لكن العقلية الحاكمة الآن جعلت التعليم والحقوق في القاع، لدي توصيتان مهمتان للحكومة اليوم، القانون والتعليم، دعهم يضعون هاتين النقطتين أمامهم ومن ثم سيتعافى الاقتصاد بعدها".

وأكد باباجان أن إصلاح الاقتصاد يكون عبر إصلاح القانون، وقال" تماماً مثل التعليم، من الضروري كتابة وصفة طبية للاقتصاد، ستكون هناك حزمة اقتصادية سيعلن عنها السيد أردوغان، دعونا نقدم نصيحتنا، أولاً يجب أن يكتبوا على مكاتبهم بخط كبير أن السبيل إلى تحسين الاقتصاد هو من خلال سيادة القانون".

وتابع: "ثانياً، يجب أن تقوموا بإضفاء ثقة و ديمقراطية كاملة، ثالثاً يجب أن تعملوا مع طاقم عمل نزيه ومختص، رابعاً يجب أن يكون لبرنامجكم الاقتصادي اتساق داخلي".

وانتقد باباجان تدخل الحكومة بمؤسسات الدولة وقال في هذا السياق "يجب أن تكون المؤسسات مثل البنك المركزي ومعهد الإحصاء ومؤسسات الدولة الأخرى مستقلة و قوية".

وختم باباجان بالقول "إن هذه الوصفة التي قدمناها ستنقذ تركيا من الفقر، وتنهي عدم المساواة في الدخل، وتقوم على رفض الجهل والفظاظة، وستطبق فقط عند تغيير الحكومة، وليس عند الإعلان عن إصلاحات".