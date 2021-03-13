شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ 3628 مشروعا فى 9 مجالات مختلفة خلال عامين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أولت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قُصوى تجاه إدارة الاستثمار العام وتوجيه الخطة الاستثمارية نحو أولويات عمل الحكومة، وكشف بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، المعروض على مجلس النواب عن زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% فى الأعوام الثلاثة الأخيرة مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة.

ووفقا لبيان وزيرة التخطيط، فقد نتج عن ذلك البدء فى تنفيذ عديد من المبادرات التنموية، كما نتج عن هذه الاستثمارات خلال عامى 2018/2019، 2019/2020 تنفيذ عدد كبير من المشروعات فى 9 مجالات مختلفة بلغ إجماليها 3628 مشروعا، نستعرضها فيما يلى:

- 416 مشروعا فى قطاع الكهرباء.

- 789 مشروعا فى قطاع الإسكان.

- 145 مشروعا فى قطاع النقل.

- 37 مشروعا فى قطاع البترول.

- 1650 مشروعا فى قطاع التعليم قبل الجامعى.

- 458 مشروعا فى قطاع الموارد المائية والرى.

- إنشاء 9 جامعات تكنولوجية.

- بدء الدراسة فى 4 جامعات أهلية.

- إنشاء وتطوير 120 مستشفى ووحدة صحية.