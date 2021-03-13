"القوى العاملة": غلق 10 منشآت مخالفة وتعيين 392 شابا بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 392 شابا؛ منهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وجاء ذلك، حسب بيان اليوم السبت، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ عدد المسجلين بها 1065 شابًّا، كما تم استخراج 327 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال سعفان: إن المديرية صرفت منحًا للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، بلغت 26 ألفًا و226 جنيهًا لـ21 عاملًا من المسجلين بالمنظومة، كما تم صرف 10 آلاف جنيه منحة وفاة لعامل.

وأوضحت منى الأطروشي، مدير المديرية، أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر فبراير الماضي بالتفتيش على 113 منشأة، وإعادة التفتيش على 97 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 43 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 10 مذكرات غلق إداري، فضلًا عن تلقي 33 شكوى، وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منها، وشكوى منها مستوفاة، و28 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأجرت المديرية في مجال التفتيش العمالي تفتيشًا على 245 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 105 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 49 محضرًا، وبحث 9 شكاوى.

وانتهت المديرية، في مجال التدريب المهني، من دورة تدريبية على مهنة كهرباء المنازل لـ20 متدربًا، كما تم الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية أبو راشد.​