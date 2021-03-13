أدوات تجميل وملابس وأثاث.. تعرف على خدمات شركات التقسيط بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء حجاج:

مع زيادة الإقبال على خدمات التقسيط، بدأ ظهور شركات التمويل الاستهلاكي أو التقسيط المباشر، التي تقدم للعملاء خدمات تقسيط بإجراءات أكثر يسرًا من الطرق التقليدية للتقسيط.

وتقدر البحوث وصول حجم سوق التمويل الاستهلاكي المنظم في مصر بنحو 15 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 100 مليار جنيه خلال 6 سنوات.

ويعرض الخليج 365 أهم شركات التقسيط المباشر أو التمويل الاستهلاكي في مصر.

فاليو

تقدم شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي عدة برامج تقسيط متنوعة، وتتراوح فترات التقسيط ما بين 6 أشهر و36 شهرًا بدون دفعة مقدمة، وتصل فترات التقسيط إلى 84 شهرًا في حال تقسيط الخدمات المتعلقة بالطاقة الشمسية، كما تقدم الشركة خدمات التقسيط بدون فوائد لبرنامج التقسيط على 3 أشهر.

ويمكن من خلال شركة فاليو تقسيط الملابس والأحذية والموبيليا والأجهزة الإلكترونية وحتى رحلات السياحة والسفر وبعض الخدمات الطبية وشراء وصيانة السيارات، وذلك من خلال أكثر من 2500 من المتاجر ومقدمي الخدمات المتعاقدة معهم، مثل "الهندسية لخدمات السيارات - موقع سوق دوت كوم - قباني للأثاث - أبو غالي - أديداس - أحمد السلاب".

أمان

أمان للخدمات المالية هي إحدى شركات راية القابضة، وتوفر خدمات التقسيط حتى 36 شهرًا في فئات متنوعة من المنتجات والخدمات من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية ورحلات سفر وأثاث.

بريميوم كارد

تقدم شركة بريميوم كارد خدمات التقسيط للعملاء الأفراد من خلال شبكة واسعة من محلات التجزئة والمتاجر المتنوعة بمختلف القطاعات، وتقدم الشركة لعملائها الحاملين لبطاقة بريميوم كارد تقسيط حتى 10 أشهر بدون فوائد.

وتغطي شبكة بريميوم كارد أكثر من 5000 محل في 36 قطاعًا متنوعًا منها الملابس والتجميل والأجهزة المنزلية والأجهزة الالكترونية والمنتجات الغذائية ونوادي اللياقة البدنية.

وبحسب الموقع لشركة بريميوم كارد، بلغ متوسط عمليات الشراء من خلال بريميوم كارد نحو 950 ألف عملية سنويا.

سهولة

هي شركة متخصصة في خدمات التمويل الاستهلاكي، وتقدم خدمات التقسيط لعملائها من خلال تطبيقها للهواتف الذكية، وتقدم الشركة حلول تقسيط لعملائها حتى 12 شهر بدون فوائد.

وتقدم الشركة خدمات التقسيط لقاعدة عريضة من المتاجر بقطاعات عدة منها "الإلكترونيات-الأثاث- الملابس -المنتجات الغذائية -السيراميك والأدوات الصحية – المفروشات"

بيوت

تقدم منصة بيوت خدمات التقسيط للأفراد بعدة برامج مختلفة تبدأ من 6 أشهر وحتى 36 شهرًا، وتقدم الشركة خدمات التقسيط بقطاعات عدة منها السياحة والسفر والأثاث وعدد من مواقع التجارة الإلكترونية.

وتتيح منصة بيوت برامج تقسيط متنوعة لموظفي القطاع الحكومي وأصحاب المعاشات وأصحاب الأعمال الحرة والمهنيين وأصحاب شهادات الاستثمار، وأصحاب الأملاك المؤجرة.