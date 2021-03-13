روسيا تحذر من السلالة المتحورة لإنفلونزا الطيور

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 45 دقيقة

في الوقت الذي يحارب فيه العالم من أجل مواجهة الطفرات المتحورة لفيروس كورونا المستجد، حذرت السلطات الصحية في روسيا من أن السلالة المتحورة من فيروس إنفلونزا الطيور”H5N8″، والتي تم رصدها مؤخرا، تتمتع بـ”درجة عالية من احتمالية” تناقلها ما بين الأشخاص.

ووفقا لما ذكرت صحيفة “موسكو تايمز”، فإنه من الممكن أن تصيب البشر طفرات أخرى من إنفلونزا الطيور والخنازير، إلا أن السلالة القاتلة للطيور، H5N8، لم يتم الكشف عن انتشارها بين البشر سابقا.

ووفقا لرئيسة منظمة “روسبوتريبنادزور” الحكومية المهنية بالصحة، آنا بوبوفا، فإن “الطفرة مستمرة بنشاط كبير”، ما صعد المخاوف في البلاد.

وأشارت بوبوفا إلى أن المنظمة ومختبر أبحاث في سيبيريا يعملان على تطوير مجموعة من فحوصات الفيروس واللقاحات المضادة له، خلال مراقبتهما لتفشيه.

وكانت بوبوفا قد أبلغت، في فبراير، منظمة الصحة العالمية عن أول إصابة بسلالة H5N8 بعد انتقالها من الطيور إلى البشر.

وتم الإبلاغ عن ظهور الفيروس في دول أوروبية والصين والشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، إلا أن هذا التفشي اقتصر على الطيور الداجنة.

ووفقا لبوبوفا، فقد أصيب سبعة عمال على الأقل في مصنع روسي للدواجن بطفرة H5N8 مؤخرا، إلا أنهم تعافوا جميعا بسرعة.

ويُعتبر إنفلونزا الطيور مرضا شديد العدوى، وتم تمييزه للمرة الأولى في إيطاليا قبل نحو 100 عام، حيث كان يُعرف بطاعون الطيور.

وهو مرض فيروسي يصيب الحيوانات عموما والطيور بشكل خاص، ويكمن الفيروس في دماء الطيور ولعابها وأمعائها وأنوفها.

ويخرج الفيروس في براز الطيور، ليجف لاحقا ويتحول إلى ذرات غبار متطايرة، ويعتبر الوز والحبش والبط والدجاج من الطيور الأكثر إصابة بهذا الفيروس.