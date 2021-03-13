حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهرية.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو وبارد نسبياً خلال ساعات الليل والصباح الباكر، صحو الى غائم جزئياً إجمالا خلال ساعات النهار مع تواجد خفيف للعوالق الترابية على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية من البلاد.

وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد طقس صحو الى غائم جزئياً بوجه عام والرياح معتدلة السرعة تنشط على السواحل الغربية خصوصاً على جنوب البحر الاحمر ومدخل باب المندب تصل سرعتها الى 30 عقدة.

أشارت إلى أن المناطق الصحراوية سيكون فيها الطقس صحو وحار نسبياً نهاراً والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للاتربة والرمال خصوصا على الأجزاء الشمالية من صحاري محافظات ( المهرة، حضرموت، مأرب والجوف ).

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى صحو الى غائم جزئياً والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تصل أفصى سرعة لها الى 16 عقدة.

ونبه المركز الوطني للارصاد الصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الاحمر خصوصاً اصحاب القوارب الصغيرة من اضطرب البحر وارتفاع الموج