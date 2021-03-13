أنور قرقاش: الحراك الدبلوماسي في المنطقة مشجع والحوار أساسي لاستقرارها

محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا عبر حوار وتواصل دولها.



وقال في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «الحراك الدبلوماسي المتعدد الأطراف والذي تشهده المنطقة باتجاه بناء الجسور مشجّع وضروري». وأضاف المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تغريدته قائلاً: «ومن المهم التواصل واستمرار الحوار، وترميم التصدعات على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي». واختتم معاليه تغريدته بالقول: «استقرار المنطقة لن يتحقق إلا عبر حوار وتواصل دولها».