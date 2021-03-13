حكام الإمارات يهنئون رئيس موريشيوس بذكرى استقلال بلاده

محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى بريثفيراجيسينج روبون رئيس جمهورية موريشيوس وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس بريثفيراجيسينج روبون.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى برافيند كومار جوجناوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس.