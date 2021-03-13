مقتل 7 وإصابة 53 في انفجار سيارة مفخخة غربي أفغانستان

محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021

قال مسؤولون إن انفجارا قويا بسيارة مفخخة وقع قرب مركز للشرطة في ولاية هرات غربي أفغانستان مساء الجمعة.



وأكد المسؤولون أن الانفجار أدى إلى سقوط 7 قتلى على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وقال سيد عبد الواحد قتالي حاكم الولاية إن من بين القتلى نساء وأطفال، مضيفا أن 53 على الأقل بينهم مدنيون وأفراد من قوات الأمن أصيبوا في الانفجار.

وأضاف قتالي إن أضرارا لحقت أيضا بعشرات المنازل والمتاجر القريبة، وهرع رجال الإنقاذ إلى موقع الانفجار لمساعدة العديد من المحاصرين تحت الأنقاض.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن مسؤولين محليين يلقون باللائمة على حركة طالبان.