شكرا لقرائتكم خبر عن ملاحقة قضائية لرئيسة بوليفيا السابقة جانين آنيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الرئيسة المؤقتة السابقة لبوليفيا، جانين آنيز، إن أمر توقيف قد صدر بحقها. وغردت آنيز، وهي عضوة في مجلس الشيوخ وتنتمي لليمين، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر أمس الجمعة: "بدأت الملاحقة السياسية."

وكانت آنيز تولت رئاسة بوليفيا في عام 2019 بعد استقالة رئيس البلاد ايفو موراليس ومغادرته البلاد ، وهو ما رآه منتقدون آنذاك، وبينهم حزب "الحركة نحو الاشتراكية" بزعامة موراليس، انقلابا.

وقد عاد الحزب إلى مقاليد السلطة حاليا. وينتمي موراليس لتيار يسار الوسط. واتهمت آنيز في التغريدة حزب "الحركة نحو الاشتراكية" بـ "العودة إلى أساليب الديكتاتورية".