الكشف عن مهام الوفد الامني في صلاح الدين

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات تابعتها الخليج 365، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وصل وفد امني الى محافظة صلاح الدين برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري لتحقيق عدة مهام".واضاف ان "الهدف الاول من الزيارة الوقوف على اسباب الحادث الاجرامي الذي وقع في قرية البو دور بمنطقة العوينات التابعة لمدينة تكريت وكذلك للاطلاع على نتائج التحقيق الخاصة بالاعتداء الاجرامي ومواجهة اي تهديد من عناصر داعش قد يكونوا متواجدين في مناطق معينة واتخاذ اجراءات بحقهم".

وبين ان "السبب الاخر هو زيارة ذوي الضحايا وحضور مجلس العزاء وتعزيتهم"، مبينا ان "الوفد سيطلع ايضا على الوضع الامني في المحافظة".



واوضح ان "هذا العمل الاجرامي نفذه ارهابي من داعش لكن بدوافع جنائية انتقامية بعد ان رفض اهالي القرية عودته بينهم ولكنها تبقى الجريمة ضمن الارهاب الذي تمارسه عصابات داعش"، مشددا على ان "القوات الامنية لديها عمل كبير ستقوم به في الايام القليلة المقبلة ضد تواجد هذه العصابات الارهابية".