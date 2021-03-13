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اغلاق مدينة اور التاريخية امام حركة السياح

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير المفتشية طاهر كوين في تصريحات صحفية تابعتها "الخليج 365" انه تم اغلاق مدينة اور الاثارية لثلاثة ايام من كل اسبوع والتي تكون خاضعة لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة والمعنية بتطبيق الحظر الشامل.

واضاف ان ايام الجمعة والسبت والاحد لا يمكن السماح خلالها بزيارة المدينة التاريخية من قبل السواح والزائرين وفقا لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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