انت الان تتابع خبر اغلاق مدينة اور التاريخية امام حركة السياح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير المفتشية طاهر كوين في تصريحات صحفية تابعتها "الخليج 365" انه تم اغلاق مدينة اور الاثارية لثلاثة ايام من كل اسبوع والتي تكون خاضعة لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة والمعنية بتطبيق الحظر الشامل.



واضاف ان ايام الجمعة والسبت والاحد لا يمكن السماح خلالها بزيارة المدينة التاريخية من قبل السواح والزائرين وفقا لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة.