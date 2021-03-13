ذي قار تسجل انخفاضا باصابات كورونا

بغداد - ياسين صفوان - سجَّلت محافظة ذي قار، اليوم السبت، انخفاضاً بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ، خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقال مصدر طبي للسومرية نيوز، ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 109 اصابات جديدة بفيروس كورونا ، وهو ما يعد انخفاضا بعدد الاصابات عن يوم امس، فيما سجلت الفحوصات المختبرية تحسن حالة 168 مصاباً ".



واشار المصدر الى ان "عدد الفحوصات التي اجريت في المحافظة بلغ 376 فحصا لأشخاص مشتبه باصابتهم بالفيروس" .

واضاف ان "الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة، ليرتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 30821 حالة منذ ظهور الوباء".

