انت الان تتابع خبر صمت رونالدو يثير شكوكا وتساؤلات بشأن مستقبله مع يوفنتوس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-03-13 | 07:42
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بعد أيام من خسارة يوفنتوس أمام بورتو، في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، لم يتحدث المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أو ينشر أي محتوى على الشبكات الاجتماعية، في صمت يعزز التكهنات حول حالته النفسية ومستقبله.
وترجع آخر رسالة علنية لكريستيانو، إلى الثامن من الشهر الجاري، وهي صورة يعانق فيها الإسباني ألفارو موراتا، والأمريكي ويستون ماكيني، برفقة شعار "حتى النهاية" المعتاد الذي يستخدمه يوفنتوس.
وللمرة الأولى في الأعوام الـ15 الأخيرة، لم يسجل "الدون"، الفائز بلقب التشامبيونز خمس مرات، والهداف التاريخي للبطولة، أهدافا في المراحل الإقصائية.
ورغم أن عادةً ما يكون كريستيانو نشطا للغاية، على الشبكات الاجتماعية، سواء للاحتفال بالفوز، أو تشجيع زملائه عقب الهزائم، فإنه التزم الصمت هذه المرة.
كما ظهر استياؤه على أرضية الملعب، بسبب أخطائه وأخطاء زملائه خلال مباراة بورتو التي خسرها يوفنتوس وودع على اثرها دوري ابطال اوروبا.
وللمرة الأولى في الأعوام الـ15 الأخيرة، لم يسجل "الدون"، الفائز بلقب التشامبيونز خمس مرات، والهداف التاريخي للبطولة، أهدافا في المراحل الإقصائية.
ورغم أن عادةً ما يكون كريستيانو نشطا للغاية، على الشبكات الاجتماعية، سواء للاحتفال بالفوز، أو تشجيع زملائه عقب الهزائم، فإنه التزم الصمت هذه المرة.
كما ظهر استياؤه على أرضية الملعب، بسبب أخطائه وأخطاء زملائه خلال مباراة بورتو التي خسرها يوفنتوس وودع على اثرها دوري ابطال اوروبا.
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