انت الان تتابع خبر الصحف الاسبانية تكشف آخر التطورات المتعلقة بمستقبل ميسي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-03-13 | 07:38
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واصلت الصحف الإسبانية، اليوم السبت، كشف آخر التطورات المتعلقة بمستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن والد ميسي سيطير إلى برشلونة، الاثنين المقبل، للحديث عن وضع نجله.
واعتبرت الصحيفة أن "ذهاب ميسي للإدلاء بصوته، في انتخابات النادي، الأحد الماضي، يدل على رغبته في البقاء داخل كامب نو.
خوان لابورتا، الرئيس الجديد للبارسا، قد أكد خلال الحملة الانتخابية، أنه سيقدم لميسي عرضا يشمل مشروعا رياضيا جذابا للغاية.
واعتبرت الصحيفة أن "ذهاب ميسي للإدلاء بصوته، في انتخابات النادي، الأحد الماضي، يدل على رغبته في البقاء داخل كامب نو.
خوان لابورتا، الرئيس الجديد للبارسا، قد أكد خلال الحملة الانتخابية، أنه سيقدم لميسي عرضا يشمل مشروعا رياضيا جذابا للغاية.
وربطت تقارير صحفية ميسي بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، أو مانشستر سيتي، في الصيف المقبل، عندما ينتهي عقده مع البلوجرانا، خاصةً أن الناديين يتمتعان بوضع اقتصادي مميز.
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