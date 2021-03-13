شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة إرهابية ضحيتها 9 أشخاص في تكريت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

هزت جريمة إرهابية جديدة قرية «البو دور» قرب تكريت في محافظة صلاح الدين، فجر أمس الجمعة، راح ضحيتها تسعة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم نساء واطفال، في وقت لقيت فيه الجريمة البشعة إدانات واستنكاراً واسعاً من مختلف القوى والفعاليات السياسية والشعبية، بينما حذرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية من تمرير المجزرة دون محاسبة القوات الأمنية عن التقصير والاختراق الأمني، فيما قتل جندي وأصيب آخر بجروح في هجوم لمسلحي «داعش» في محافظة كركوك.

مباشرة التحقيق

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان، إن «الجهات المختصة في قاطع عمليات صلاح الدين، باشرت إجراءاتها التحقيقية لمعرفة ملابسات الجريمة البشعة التي حصلت منتصف الليلة قبل الماضية في قرية البو دور بمنطقة العوينات التابعة لمدينة تكريت، حيث أقدمت عصابة إرهابية مسلحة على قتل عائلة».

من جانبه كشف مدير إعلام محافظة صلاح الدين، جمال عكاب، تفاصيل جريمة مقتل العائلة في منطقة البو دور. وقال لشبكة رووداو الإعلامية، إن «عدداً من مسلحي «داعش» يرتدون الزي العسكري، داهموا منزلاً في منطقة البو دور، وقتلوا 9 أشخاص بأسلحة كاتمة للصوت، فيما فر 7 أفراد من العائلة إلى منطقة مجهولة». ولفت عكاب إلى أن «المنطقة التي ارتكب فيها داعش جريمته هي منطقة زراعية».

إدانات واسعة

واستنكر رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، الجريمة البشعة، معتبراً أن «الحادث الإرهابي دليل على فشل الخطط الأمنية»، وأن «استمرار إهمال الجهات المسؤولة عن أمن تلك المناطق وعدم اكتراثها لمثل هذه الجرائم، يجعل منها شريكاً في استمرار نزيف دماء أبنائنا، ويوجب مساءلتها»، مطالباً الحكومة بالتحقيق العاجل في أسباب وقوع هذه الجريمة ومعاقبة المقصرين.

ودانت كتلة النهج الوطني، على لسان رئيسها النائب عمار طعمة، الجريمة البشعة، معتبراً أنها تتطلب رداً حكومياً رادعاً يُنهي بشكل جذري ضرر كل المتعاونين والحواضن التي تقدم تسهيلات لمنفذي هذه الجرائم.

واعتبر النائب قتيبة الجبوري، أن هذه الجريمة امتداد لجريمة «الفرحاتية» التي حدثت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، مؤكداً أن استمرار ظاهرة السلاح المنفلت وعدم قيام الحكومة بالكشف عن الجناة في جريمة «الفرحاتية»، جعلت المجرمين يتمادون في سفك دماء الأبرياء في المحافظة.

الإفلات من العقاب

وحذر علي البياتي عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، من أن مجزرة «البو دور» ستمرر من دون محاسبة من يمسك بالملف الأمني. وقال البياتي في تغريدة: «هذه الثغرة الأمنية الواضحة ستمرر أيضاً من دون محاسبة لمن يمسك الملف الأمني، وسيكتفي الجميع بالعزاء والتهديد لداعش والإرهاب».

وذكر مصدر أمني أن «عناصر تنظيم داعش قاموا بمهاجمة اللواء 45 التابع للجيش العراقي في ساعة متأخرة من الليل في قرية مورة بان شاخ بمحافظة كركوك، ما أسفر عن مقتل جندي عراقي وإصابة آخر».

كما شنت عناصر «داعش» هجوماً آخر في ساعات الصباح الباكر في وادي الشاي، لكنه لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، بحسب المصدر الأمني.