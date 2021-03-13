شكرا لقرائتكم خبر عن لذوى الإعاقة..تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على وحدة إسكان اجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الاشتراطات اللازمة للحصول على وحدات الإسكان ، التى تنفذها الدولة، وفيما يلى نستعرض المستندات المطلوبة للحصول على المسكن .

يُقدم طلب الحصول على مسكن تمليك أو إيجار مرفقًا به المستندات الآتية:

1. صورة من بطاقة الرقم القومى.

2. شهادة الزواج .

3. شهادة التأمينات الاجتماعية.

4. شهادة الطلاق أو الوفاة.

5. صورة شهادات ميلاد الأطفال مميكنة.

6. شهادة صادرة من جهة العمل، تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالى الدخل الشهرى.

7. صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.

وكان مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوى الإعاقة بوزارة التضامن، خليل محمد خليل ، أكد أن الدستور المصرى يضم 9 مواد تضمن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بجانب صدور قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية، بجانب اختيار عام 2018 عام لذوى الإعاقة ، فضلا عن صدور قرار الحكومة بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، مشيرا الى أن الدولة المصرية تدعم الأشخاص ذوى الإعاقة بـ5 مليار جنيه بخلاف الدعم الشهرى.