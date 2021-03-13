شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط التخليص الجمركى وقيمة التأمين فى القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، للمساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات تسهيل التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية، وإزالة الأوضاع التى كانت سبب لشكاوى قطاع الجمارك .

وفيما يلى نستعرض التأمين الذى يتم إيداعه فى مكتب التخليص الجمركى بالمصلحة.

يودع كل مكتب تخليص جمركي تأمينًا نقديًا بالمصلحة مقداره خمسون ألف جنيه.

وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي يكون التأمين النقدي مقداره مائة ألف جنيه.

يجوز للمصلحة الخصم منه وفاءً لمـا يستحق علي المكتب أو الشخص الاعتباري من غرامات وتعويضات عن المخالفات التي تقع منهم أو من المخلصين التابعين لهم.

يستكمل التأمين بقيمة ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات.