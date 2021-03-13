انت الان تتابع خبر الحشد والجيش يعثران على قذائف وصواريخ بعملية أمنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عثرت قوة مشتركة من اللواء الثالث المقر المسيطر الثالث فوج الفرات الأول في الحشد الشعبي والجيش اليوم السبت، على قذائف وصواريخ بعملية أمنية في الصحراء الغربية.