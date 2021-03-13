الغانمي والشمري يصلان الى تكريت لمتابعة تحقيقات جريمة البو دور

بغداد - ياسين صفوان - وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي القيادات الامنية العليا بمتابعة اجراءات التحقيق الخاصة بجريمة البو دور.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في بيان تلقته "الخليج 365" ان وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وصلا صباح اليوم السبت الى مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين وبرفقة وفد امني رفيع، لمتابعة مجريات التحقيق حول الحادث الاليم.



والاطلاع على الوضع الامني في منطقة الحادث بشكل خاص وقاطع عمليات صلاح الدين بشكل عام فضلا عن زيارة ذوي الضحايا وتعزيتهم بهذا المصاب الكبير.