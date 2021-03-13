معارك طاحنة ضد مليشيا الحوثي غربي تعز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت القوات اليمنية المشتركة، فجر السبت، عملية عسكرية لتحرير مرتفعات مطلة على مدينة البرح غربي تعز، فيما قصفت مليشيا الحوثي بالصواريخ أحياء سكنية بالحديدة.

وقالت مصادر عسكرية لـ"الخليج 365" إن القوات اليمنية المشتركة بدأت قي عملية عسكرية لتحرير مرتفعات جبلية استراتيجية تطل على مدينة "البرح" غربي محافظة تعز.



وبحسب المصادر فقد "دفعت القوات المشتركة بألوية المشاة بما فيه اللواء 21 واللواء 20 مشاة لتحرير سلسلة جبال "العرف" الاستراتيجية، وسط معارك طاحنة ضد مليشيا الحوثي".



وأضافت المصادر أن القوات المشتركة بدأت في تقدم ملحوظ بهدف تطويق مدينة "البرح"، عقب اتخاذ مليشيا الحوثي المدنيين دروعا بشرية"، مؤكدا أن العملية تتم وفقا للخطة المرسومة، وأن مليشيا الحوثي تتكبد خسائر بشرية ومادية ثقيلة.





وقال سكان محليون لـ"الخليج 365" إن مقاتلات التحالف تحلق في الأثناء على علو منخفض، ويعتقد أن ذلك يأتي ضمن دعم لوجيستي لإسناد القوات المشتركة وألوية الجيش اليمني.



في سياق متصل، قالت القوات المشتركة، في بيان، إن مليشيا الحوثي نصبت منصات صواريخ على أسطح مبان سكنية شمال مطار الحديدة الدولي، وتقوم بشن قصف عنيف على الأحياء المدنية المحررة في محافظة الحديدة الساحلية.

وأوضحت المصادر أن المليشيا الحوثية قصفت حي "منظر" الشعبي الواقع جنوبي مدينة الحديدة بنحو 5 صواريخ كاتيوشا وتسببت بحالة هلع وذعر غير مسبوق أوساط الموطنين.

وانفجرت معارك طاحنة داخل مدينة الحديدة، إذ تعمل القوات المشتركة في الأثناء على دك مصادر الكثافة النارية والمنصات الصاروخية الجوالة لمليشيا الحوثي محيط مطار الحديدة والمعسكرات شرقي المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.





وطبقا للبيان فإن القوات المشتركة قصفت بالمدفعية الثقيلة مصادر نيران مليشيا الحوثي شمال شرق "مطار الحديدة" و"معسكر الدفاع الساحلي".

كما دكت ثكنات أخرى في شارع "الخمسين" وخلف مباني كلية "الهندسة" داخل مدينة الحديدة.

وأسفرت المعارك طبقا للبيان عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف مليشيا الحوثي، فيما تستمر على أشدها في قطاعات الريف وداخل المدينة التي تعد بمثابة بوابة غربية لليمن.