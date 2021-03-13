حاكم دبي: مستمرون في العطاء لبلادنا وشعبنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ضرورة الاستمرار في النمو والتطوير والاجتهاد في خدمة الإمارات وشعبها، مشيراً سموه إلى الحرص على الوقت وقيمته لأنه يمر ولا يرجع.



وقال في فيديو عبر حسابه في «انستغرام» ضمن وسم ومضات قيادية إن مشكلات العالم لا تتوقف ولو توقفنا منذ 40 سنة حتى يدب الأمن لم نكن لنصل إلى ما وصلنا إليه، ولا بد من أن نستمر في النمو ونجتهد في حق شعبنا وبلدنا ونطور.

وشدد على عدم تضييع الوقت لأنه يمر ولا يرجع مثل ماء النهر، مؤكداً سموه الاستمرار في العطاء وفي التقدم لبلادنا ولشعبنا ومجتمعنا فلا نتوقف ولا نفقد الأمل وكل يوم نتعلم شيئاً جديداً.

وجاء في نص الفيديو: «مشكلات العالم لا تتوقف ولو قلنا من 40 سنة إننا نتوقف حتى يدب الأمن كان ما وصلنا لمكان..لا بد من أن نستمر في النمو ونجتهد في حق شعبنا وبلدنا ونطور.. نحنا ما نضيع الوقت، الوقت يمر ولا يرجع مثل ماء النهر ما يرجع.. نحنا نستمر في العطاء وفي التقدم لبلادنا ولشعبنا ومجتمعنا فلا تتوقف ولا تفقد الأمل وكل يوم نتعلم شيئاً جديداً».

ورسخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نهجاً فريداً في القيادة بات نموذجاً يحتذى به في مختلف أنحاء المنطقة والعالم، وقد توج هذا النهج بتحقيق إنجازات ضخمة تصدرت معها الدولة مؤشرات التنافسية العالمية في الكثير من المجالات كما أحدث سموه نقلة نوعية في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، وهو ما تجسد في التطور الكبير للخدمات ومستويات الأداء.

وبات رمزاً للتحدي، كما أرسى، مدرسة متفردة في القيادة تعتمد على استراتيجية شمولية أساسها بناء الإنسان وصناعة قادة الغد، حتى أصبح فكر سموه نموذجاً يحتذى به على المستويين العربي والعالمي.