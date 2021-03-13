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معارضة تركية عن أردوغان: ألا يخجل؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وجهت رئيسة حزب الخير المعارض في تركيا، ميرال أكشنار، انتقادات لاذعة للرئيس التركي، رجب أردوغان، وقالت إن "السياسة الخارجية لتركيا تقوم على الصداقات الشخصية"، معتبرة أن أردوغان "ربط كل سياسته الخارجية بدمائه الشخصية" وفق صحيفة "زمان" التركية.

 

وتساءلت أكشنار في كلمة لها: "ألا يشعر أردوغان بالخجل من نفسه لأنه لم يتخذ موقفا لإنقاذ الأويغور الأتراك، حتى أنه لم يتلفظ بكلمتين من أجلهم ومن أجل المقدسات؟".

 

وأضافت أكشنار "أردوغان   قال المساجد هي مقدساتنا، ولكني أؤكد له أن القيم المقدسة ليست أشياء ننساها أو نتذكرها وفقاً لموقفك السياسي"، في إشارة إلى صمته على قضية الاويغور الأتراك في الصين"

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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