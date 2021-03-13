حصيلة صادمة لحوادث الانتحار في تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

شهدت تركيا أكثر من 5000 محاولة انتحار و6000 محاولة اختطاف في عام واحد، كما زادت طلبات ترخيص الأسلحة في تركيا بنسبة 34%.



وكشف تقرير صادر عن الإدارة العامة لقوات الدرك بوزارة الداخلية التركية عن استقبال الوزارة 17 ألفا و751 طلب ترخيص سلاح فردي في عام 2020 بزيادة نحو 34% مقارنة بعام 2019 الذي كان فيه الرقم 13 ألفا و206 طلبات ترخيص سلاح.

وحول الجرائم التي شهدتها تركيا العام الماضي، تم الكشف أيضا عن اختفاء 6 آلاف و382 شخصا.

كما تم نشر إحصاءات لأول مرة حول وقائع الانتحار، حيث كشف عن انتحار 1023 تركيا خلال عام 2020، بينما كانت هناك 5593 محاولة انتحار.

وشهدت المنطقة الخاضعة لتصرف قوات الدرك 3116 وفاة مثيرة للشبهات.

وأشار جزء من التقرير الخاص بجرائم البيئة إلى زيادة بنحو 816% في هذه النوعية من الجرائم خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق له.

وخلال عام 2019 وقعت 19 ألفا و61 جريمة بيئية، بينما ارتفع هذا الرقم خلال عام 2020 إلى 174 ألفا و646 جريمة.

وفي العام نفسه شهدت المنطقة الخاضعة لتصرف قوات الدرك 389 حريقا بمنطقة غابات، بينما تراجعت هذه النسبة في عام 2020 بنحو 26% لتسجل 286 حريقا