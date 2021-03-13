داود أوغلو: أردوغان أبعد تركيا عن أوروبا ودفعها لمسار أكثر استبدادا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اتهم رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان بإبعاد بلاده عن أوروبا.



وقال داود أوغلو، الذي انفصل عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان في عام 2019 لتأسيس حزب "المستقبل" المنافس، إن القرارات التي تم اتخاذها من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016 دفعت تركيا إلى مسار استبداد أكبر.

وتابع أوغلو: "على الرغم من تحذيراتنا، إلا أن أردوغان قرر بالتعاون مع حزبه العدالة والتنمية تغيير نظام الحكم في البلاد، فقد اختاروا النظام الرئاسي واعتبر أوغلو هذا النظام الرئاسي غير مناسب اطلاقا لطبيعة السياسة في تركيا، كماأكد أوغلو على أن النهج الحالي الذي يتبعه أردوغان يسحب تركيا بعيدًا عن النموذج الأوروبي للديمقراطية والإدارة".

وأضاف، أن نهج وسياسة أردوغان لها تأثير كيير على مستوى السياسة الخارجية، حيث تم استبدال الاتصالات المؤسسية والاستراتيجية طويلة المدى بجهات الاتصال الشخصية الفردية، وذلك في إشارة إلى قيام أردوغان بمحاولة شخصنة العلاقات مع رؤساء الدول مثل علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث أضفى أردوغان الشخصنة على علاقة تركيا بالدول.

واستطرد، أن سياسة أردوغان "صفر مشاكل مع الجيران" فشلت وبشكل كبير لاسيما مع نزاعاته في شرق البحر الأبيض المتوسط