شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى الشريف نائبة تنسيقية شباب الأحزاب تطالب بالاهتمام بمراكز الشباب بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت النائبة نشوى الشريف ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة، لعرض مطالب أهالى الجيزة و لمناقشة بعض المشكلات الخاصة بالأندية فى المحافظة

وشهد اللقاء مناقشات العديد من القضايا والملفات التي تتعلق بالأندية ومراكز الشباب،حيث أكدت عضو مجلس النواب نشوى الشريف ،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المطالبة بالاهتمام بشكل أكبر بمراكز الشباب لدورها في المهم فى المجتمع المصرى ، إذ تهدف الدولة إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز إبداعية وخدمة مجتمعية ، فيما وجه الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة بسرعة الاستجابة لهذه المطالب والعمل علي تنفيذها.

يأتى ذلك فى إطار تفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم .