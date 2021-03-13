​اليوم.. عودة الدراسة في 12 محافظة وسط إجراءات احترازية مشددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

ينطلق اليوم السبت، أول أيام عودة الدراسة حيث يبدأ أول أيام الفصل الدراسي الثاني في مدارس 12 محافظة، وسط إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تنطلق الدراسة السبت في مدارس "الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية"، بالإضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربي ولغات، فيما تبدأ الدراسة الأحد المقبل بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح.

وأعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار استعدادات الترم الثاني للعام الدراسي 2020/2021، وكيفية إدارة العملية التعليمية مع الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية.

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