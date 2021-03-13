محمد الفلاح - مجزرة جديدة في العراق.. داعش يتبنى ذبح 9 من أسرة واحدة بتكريت

السبت 13 مارس 2021

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن جريمة البو دور في محافظة صلاح الدين، التي راح ضحيتها 9 أشخاص بينهم نساء وأطفال.



وكشف مدير إعلام محافظة صلاح الدين، جمال عكاب، عن تفاصيل جريمة مقتل أسرة في منطقة البو دور.

وقال عكاب لشبكة رووداو الإعلامية، الجمعة، إن "عدداً من مسلحي تنظيم داعش يرتدون الزي العسكري، داهموا منزلاً في منطقة البودور جنوب مدينة تكريت، في محافظة صلاح الدين، وقتلوا 7 أشخاص بأسلحة كاتمة، فيما فر 7 أفراد من العائلة إلى منطقة مجهولة".

ولفت عكاب إلى أن "المنطقة التي ارتكب فيها داعش جريمته هي منطقة زراعية".

ويرفض ذوي ضحايا مجزرة صلاح دفن قتلاهم إلا بحضور الكاظمي.

وفي بيان صادر عن محافظ صلاح الدين حيال الهجوم البو دور جاء فيه "في الوقت الذي ندين بأشد العبارات الهجوم الجبان الذي طال عائلة في البو دور جنوب محافظة صلاح الدين، وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم نساء، فإننا نؤكد أن الأجهزة الأمنية تحقق بشكل كامل لكشف ملابسات الحادث".

وأضاف بيان المحافظ "إن أمن المواطن وأمن المحافظة هو خط أحمر ولن نسمح بأن تكون صلاح الدين مرتعاً لتكرار مثل هذه الجرائم الشنعاء بحق المواطنين الأمنيين".

وقال البيان "إن المتسببين بمثل هذه الحوادث سينالون جزاءهم العادل مهما كانوا ومهما كانت الأسباب، وأن التحقيقات جارية بأعلى المستويات".

ملابسات الجريمة البشعة

من جانبها، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية، إن "الجهات المختصة في قاطع عمليات صلاح الدين، تباشر إجراءاتها التحقيقية لمعرفة ملابسات الجريمة البشعة التي حصلت منتصف الليلة الماضية في قرية البو دور بمنطقة العوينات التابعة لمدينة تكريت في قاطع عمليات صلاح الدين، حيث أقدمت عصابة إرهابية مسلحة على قتل عائلة مكونة من 4 أشخاص مهنتهم كسبة، وامرأتين في الدار ذاتها، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

يشار إلى أن مسلحين مجهولين أقدموا في تشرين الأول الماضي، على إعدام 8 شبان في منطقة "الفرحاتية" التابعة لقضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين.

وقام مسلحون مجهولون باختطاف 12 شخصاً من قرية الفرحاتية في قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين، وعُثر على جثث 8 منهم تمت تصفيتهم بالرصاص في الرأس والصدر.

محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، أعلن الأحد، الحداد ثلاثة أيام في عموم المحافظة على أرواح قتلى "الفرحاتية".

في وقت سابق، قال قائد شرطة محافظة صلاح الدين، اللواء قنديل الجبوري، إن "شرطة الطوارئ عثرت على 8 جثث لمواطنين من أهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت من أصل 12 مدنياً تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية، فيما لا يعرف حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين".