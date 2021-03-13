شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سبعة أشخاص على الأقل بانفجار في «هرات» الأفغانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم و أصيب أكثر من 50 آخرين جراء انفجار قوي بسيارة مفخخة وقع قرب مركز للشرطة في ولاية هرات غربي أفغانستان مساء الجمعة.

و أعلن حاكم الولاية سيد عبد الواحد قتالي أن من بين القتلى نساء وأطفالا، مضيفا أن 53 على الأقل بينهم مدنيون وأفراد من قوات الأمن أصيبوا في الانفجار.

وأضاف قتالي أن أضرارا لحقت أيضا بعشرات المنازل والمتاجر القريبة، وهرع رجال الإنقاذ إلى موقع الانفجار لمساعدة العديد من المحاصرين تحت الأنقاض.