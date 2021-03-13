رغم اتهامه بـ"التحرش".. حاكم نيويورك يرفض الاستقالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رغم اتهامه بـالتحرش.. حاكم نيويورك يرفض الاستقالة

السبت 13 مارس 2021

الخليج 365

أصر أندرو كومو حاكم نيويورك مجددا الجمعة على عدم الاستقالة وسط تحقيقات في مزاعم بسوء السلوك الجنسي، رافضا الاستجابة لدعوات لترك منصبه من جانب رفاقه الديمقراطيين، وبينهم أكثر من عشرة من أعضاء مجلس النواب.



ودعت ألكسندريا أوكاسيو كورتيز وجيري نادلر وعدد آخر من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين من نيويورك الجمعة كومو للاستقالة.

واتهمت ست نساء غالبيتهن مساعدات سابقات الحاكم بسوء السلوك الجنسي الذي يتراوح من أساليب الغزل غير العفيف وحتى اللمس.

وفي اتصال مع الصحفيين كرر كومو (63 عاما) نفيه للمزاعم وقال إن من ”التهور والخطورة“ أن يطلب سياسيون منه الاستقالة قبل أن يكون لديهم كل الحقائق.

ومضى يقول ”من حق النساء أن يتقدمن وأن يتم الاستماع إليهن وأنا أشجع ذلك تماما. لكن أود أيضا أن أكون واضحا: ما زال هناك سؤال عن الحقيقة. لم أفعل ما يثار من مزاعم“.

تأتي الدعوات الجديدة التي تطالب كومو بالاستقالة بعد يوم من إعلان المجلس التشريعي للولاية أنه سيفتح تحقيقا في المزاعم لمساءلة الحاكم. وسيسير هذا التحقيق بالتوازي مع تحقيق يقوده مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك.