شكرا لقرائتكم خبر عن 10 اختصاصات لهيئة التخطيط العمرانى وفقا لقانون البناء .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون البناء، اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ونص علي أن تباشر الهيئة الاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتى:

1- وضع البرنامج القومى لإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بمختلف مستوياتها.

2 - إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى.

3- مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية.

4- إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية.

5 - إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.

6 - تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.

7 - تطوير وتنمية قدرات إدارات التخطيط العمرانى بالوحدات المحلية.

8 - تطوير آليات تنفيذ المخططات الاستراتيجية بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية.

9- تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة.

10 - اقتراح وإبداء الرأى فى القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية.